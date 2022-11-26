Санта Дімопулос, переможниця "Танців зі зірками", показала, як проводить час у Версалі.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка перемогла на "Танцях з зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Санта показала, як провела час у Версалі. На кадрах Дімопулос була з іншими дівчатами у презентабельному вбранні і сиділа за столиком.

"Поїздка дівчат у Версаль", – підписала Санта кадри.

Але українці не оцінили нову посаду Дімопулос і почали критикувати кумира:

"Санта, Ви пробачте будь ласка, але вам що зовсім не соромно виставляти подібне зараз? Гарне відео, красиві дівчата, розкіш, але до чого Це напоказ для всіх? Ваша етичність і емпатія по відношенню до інших людей на словах різняться насправді!" , "В Україні у нас зараз 19 століття справжнісінький", "Бенкет під час чуми", "Не дуже-то нам радісно дивитися в даний час. Ну правда, не пора такі виставки .... мабуть трохи відірвалися від реальності! Вибачте , не втрималася".

Нагадаємо, зірка "Танців з зірками" Дімопулос вразила своєю красою у тоненькій сукні.

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