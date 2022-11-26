Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Санта показала, как провела время в Версале. На кадрах Димопулос была с другими девушками в презентабельных нарядах и сидела за столиком.

"Поездка девушек в Версаль", - подписала Санта кадры.

Но украинцы не оценили новый пост Димопулос и принялись критиковать кумира:

"Санта, Вы простите пожалуйста, но вам что совсем не стыдно выставлять подобное сейчас? Красивое видео, красивые девушки, роскошь , но к чему Это напоказ для всех? Ваше этичность и эмпатия по отношению к другим людям на словах разнится в действительности наяву!", "В Украине у нас сейчас 19 век самый настоящий", "Пир во время чумы", "Не очень-то нам радостно смотреть в настоящее время. Ну правда, не пора такие выставления.... пожалуй немного оторвались от реальности! Простите, не удержалась".

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