В Україні 26 листопада вшановують пам'ять жертв трьох Голодоморів, які українці пережили в ХХ сторіччі. Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар присвятив цій темі потужний пост.

"Коли я думаю про Голодомор, то відчуваю суцільний жах. Мені важко зрозуміти, за що і навіщо нашій нації всі ці трагічні випробування. Але тут має бути правило: пам‘ятати, ставати сильнішими і берегти один одного. Багато у кого з нас Голодомор викарбовувався у ДНК, звідти беруть початок багато наших харчових звичок. Я не можу, на жаль, стерти це з нашої генетичної пам‘яті. Але я можу змістити акценти і сказати вам наступне: усвідомлюємо Голодомор, мовчимо хвилину, а потім дякуємо за всі ці прекрасні українські продукти, які наразі маємо і бережемо їх", — наголосив Євген Клопотенко.

Зірка "Масер Шеф" закликав шаувальників працювати заради України, плекати та розвивати своє.

"Кожна пшеничка, кожен бурячок мають стати для нас джерелом натхнення і любові. Дякую світу, що визнає Голодомор геноцидом. Важливо називати речі своїми іменами. Те, що відбувалося у минулому і те, що відбувається зараз. Пам‘ятаємо", — додав зірковий шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, що змінилось після того, як він перейшов на українську мову.

Також повідомлялось, що Клопотенко зізнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.