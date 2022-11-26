Дочка Олі Полякової Маша розповіла, яка пригода з нею сталася в Лондоні, поділившись із фанатами новими сторісами.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – Машу та Алісу. Старшій дочці вже 17 років і вона встигла піти стопами мами – стала солісткою молодіжної панк-рок групи. А цього року Маша закінчила навчатися в українській школі та вступила до ВНЗ Лондона. Не забуває Полякова-молодша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Оля розповіла, яке лихо наздогнало її в Лондоні.

"Мені потрібно було взяти поїзд, бо мій аеропорт досить далеко. Я купила вчора квиток на поїзд, все ок, приїхала... І знаєте, що мені кажуть? А у нас сьогодні забастовка, типу поїздів не буде. Я така, окей , а поверніть мені гроші", - сказала Маша, ділячись емоціями.

"Все добре, вона спромоглася викликати таксі", - написала на другому сторіс дочка Полякової, сидячи вже в автомобілі.

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