Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже выросла настоящей красоткой и пошла по стопам мамы, став солисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году Маша закончила учебу в школе и поступила на учебу в Лондон, куда уехала осенью.

При этом Маша уже пригрозила бросить учебу, ведь из-за воды в Лондоне у нее начались большие проблемы с кожей. Не забывает дочь Поляковой и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша поделилась кадрами, где показала себя после того, как решилась покрасить волосы.

"Ребята скажут, что ничего не изменилось. Было - Стало", - написала Маша, показывая свои волосы.

Стоит отметить, дочь Поляковой покрасила волосы в тот же цвет, но он стал более ярким и насыщенным.

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