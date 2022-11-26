Дочь Оли Поляковой Маша рассказала, какое приключение с ней произошло в Лондоне, поделившись с фанатами новыми сторис.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - Машу и Алису. Старшей дочери уже 17 лет и она успела пойти по стопам мамы - стала солисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году Маша закончила учится в украинской школе и поступила в ВУЗ Лондона. Не забывает Полякова-младшая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Оля рассказала, какая беда настигла ее в Лондоне.

"Мне нужно было взять поезд, потому что мой аэропорт довольно далеко. Я купила вчера билет на поезд, все ок, приехала... И знаете, что мне говорят? А у нас сегодня страйк, типа поездов не будет. Я такая, окей, а верните мне деньги", - сказала Маша, делясь эмоциями.

"Все хорошо, она смогла вызвать такси", - написала на втором сторис дочь Поляковой, сидя уже в автомобиле.

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