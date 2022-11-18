На опубликоанных кадрах Маша Полякова наслаждается компанией отца, она обнимает его - все время сидя рядом.

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша поступила в учебное заведение в Великобритании. Сейчас она проживает в Лондоне. Несколько часов назад девушка запостила на своей странице в Instagram-stories кадры встречи со своим отцом Вадимом.

Так, Маша Полякова разместила несколько редких кадров с родным человеком. Как сообщила Маша, отец приехал к ней в столицу Великобритании Лондон, где она живет и учится. Как призналась Полякова-младшая, у них с отцом было мало времени, только час, поэтому они не теряли этого часа и отправились сразу в лондонский паб, где выпили пива и пообщались.

На опубликоанных кадрах дочь наслаждается компанией отца, она обнимает его - все время сидя рядом. А на втором кадре уже мило дурачится и кривляется в объектив камеры.

Стоит отметить, что по словам Оли Поляковой, Маша Полякова собиралась поступать в США и даже подала документы в 5 вузов. Но в итоге поступила в Англии - она будет учиться на факультете музыкального искусства. Ко всему прочему она получит не только музыкальную специальность, но и станет дипломированным пиротехником.

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