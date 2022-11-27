Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Ганна вирішила поговорити з фанатами.
"?", - лаконічно написала Кошмал, пропонуючи фанатам ставити запитання.
"Якщо надійде пропозиція знятися у російському фільмі, знімешся?", - запитав фанат, звертаючись до актриси.
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"Вже майже в темряві пишу... Ні, ні, ні... І ще раз ні. Це питання закрите назавжди. Я б не писала слово російська з великої літери", - сказала у відповіді Ганна, категорично виключивши таку можливість.
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