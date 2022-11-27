Актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале "Сваты, рассказала, снялась бы ли в российском фильме.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Анна решила поболтать с фанатами.

"?", - лаконично написала Кошмал, предлагая фанатам задавать вопросы.

"Если поступит предложение сняться в российском фильме, снимешься?", - спросил фанат, обращаясь к актрисе.

"Уже почти в темноте пишу... Нет, нет, нет... И еще раз нет. Этот вопрос закрыт навсегда. Я бы не писала слово российский с большой буквы", - сказала в ответе Анна, категорически исключив такую возможность.

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