Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"У неділю Київ зазвичай не бомбять. Хочеться хоча б кілька годин мирного, теплого недільного ранку. Бо це було раніше.

Улюблений час усіх – від школярів до пенсіонерів. Кажуть, що життя складне та жахливе. Ні, воно чудове. Віримо у нашу перемогу, у наше ЗСУ, віримо у краще.

Усім добрий недільний день!", - написала Наталя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нехай зовсім не втомлюють ні Київ, ні інші міста і села", "Радіємо, що в неділю не бомбять... у Європі однією божевільною людиною. Деградація, фіаско", "Неймовірно".

Нагадаємо, Могилевська поділилася з українцями радісною новиною та записала відеозвернення.

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