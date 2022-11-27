Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"В воскресенье Киев обычно не бомбят. Хочется хотя бы несколько часов мирного, теплого воскресного утра. Так как это было раньше.
Любимое время всех – от школьников до пенсионеров. Говорят, что жизнь сложная и ужасная. Нет, оно чудесное. Верим в нашу победу, в наше ВСУ, верим в лучшее.
Всем хороший воскресный день!", - написала Наталья.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Пусть совсем не утомляют ни Киев, ни другие города и села", "Радуемся, что в воскресенье не бомбят… Человечество, которое создало айфон, теслу, невероятные объекты архитектуры, фантастические достижения в спорте, кинематографе, медицине, допустило уничтожение самой большой страны в Европе одним сумасшедшим человеком. Деградация, фиаско", "Невероятно".
Напомним, Могилевская поделилась с украинцами радостной новостью и записала видеообращение
А еще Politeka сообщала, что 47-летняя Могилевская похвасталась, чем теперь занимается дома
Также Politeka писала, что Могилевская показала архивное фото и обратилась с необычной просьбой