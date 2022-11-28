Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар запропонував приготувати страву відомого фастфуду, але не у фритюрі, а запечену.

"Ось так береш божественні ароматні гомілки, прокушуєш шар хрумкої скоринки, а там в середині до неможливого м’ясисті і до неможливого соковиті гомілки. Хочеться вгризтися в них з усією пристрастю. Цей контраст ніжного-ніжного м’яса і хрумкоту скоринки тупо зе бест. Все тому, що сік і аромат залишаються в м'ясі — їх обійняв і зберіг шар панірування. Головний секрет у цьому рецепті — кукурудзяні пластівці. Якщо ми зробимо панірування з кукурудзяних пластівців, то в гомілок буде нереально хрумка скоринка. Тут важливо вибрати пластівці без цукрової глазурі — бо це не те гастрозбочення, яке нам потрібне", — радить Євген Клопотенко.

Беремо 7 штук гомілок, вимішуємо їх в тарілці з червоним перцем, паприкою та сіллю. 250 г пластівців збиваємо в крихту блендером (але можна і вручну), окремо в тарілці збиваємо яйця. Ще в одну тарілку — 100 г борошна. Паніруємо гомілки спочатку в борошні, потім в яйці, потім в пластівцях. Ще раз в яйці та в пластівцях. Викладаємо запаніровану курочку на деко, застелене пергаментом. Випікаємо при температурі 180, 35-40 хвилин.

"Я знаю, дехто з вас не любить цей процес панірування, бо воно все липне до рук. Але це ви ще не знаєте мій секрет. Однією рукою берете гомілку, коли занурюєте її в яєчну суміш, а іншою — коли в панірувальну. Тоді одна рука буде у вас чистенька, а інша тільки трішки липка і нічого не буде змішуватися у вас на пальцях. Вуаля — все легко і ви молодець", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, що змінилось після того, як він перейшов на українську мову.

Також повідомлялось, що Клопотенко зізнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.