Популярна співачка, актриса та продюсер Дженніфер Лопес учора голосно анонсувала вихід нового альбому, це перший альбом зірки з 2014 року. Тому вона зчинила чималий шум і відразу отримала кілька сотень відгуків.

Не забула Дженніфер нагадати і про сімейні традиції, показавши кадри із зустрічей із близькими у свято. При цьому багато хто з них раніше не був опублікований, що й зацікавило шанувальників.

"Це ... День подяки 🤍🍁 #ThisIsMeNow #PhotoDump #Family" - пише Лопес.

Ось як відповідають артистці у мережі:

«Ааа дуже сумую за вами хлопці 🧡; Іноді найкраще переорієнтуватися та розставити пріоритети. Вона така сама людина, як і всі ми, що намагається бути найкращою версією себе; Це найкрасивіша фотодампа 🥰🥰; Я їх не знаю і ніколи не впізнаю, але я по праву щасливий за них; близнюки завжди будуть малюками 😍❤️; Мені подобається, що ти живеш своїм найкращим життям ❤; Ці моменти. І з Беном та з дітьми!».

Як відомо, Дженніфер виглядає молодшою ​​за свої роки, тому робить акцент на фігурі та обличчі нібито без підтяжок щоразу на нових зйомках. Лопес стверджує, що знає найкращі секрети краси, тому легко показує шкіру без зморшок.

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