Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – син Гліб та Микита. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Саліванчук показала, як прийшла на зйомки "ЖВЛ", де провідним нещодавно став "Холостяк" Микита Добринін. Також на студію прийшов екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес. Усі троє стояли на тлі новорічної ялинки позуючи для фото.
"Холодно, але ми зігріємося сміхом", - написала Саліванчук у своєму новому сторіс.
"Трохи різдвяного настрою вам у рядок", - написала на другому сторіс Ганна, показуючи нове фото, де біля мініатюрного вертепу.
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