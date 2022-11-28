Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після 24 лютого підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами і приїхала до свого рідного Ірпінь, де стояли російські війська. Наразі артистка збирає допомогу на відновлення рідного міста. Лобода має двох дітей - Євангеліна і Тільда. Зірка не зізнається, хто батько молодшої дочки, але ходить багато чуток, що її батько соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Світлана показала фото, де позувала у сукні поряд із старшою дочкою Євангеліною. Як можна помітити, у Лободи були округлий живіт. Очевидно, це архівне фото, коли Світлана виношувала Тільду.

Нагадаємо, Лобода залишилася без концертів у Литві, ставши персоною нон грата

А ще Politeka повідомляла, що Лобода розтопила серця фанатів українською піснею.

Також Politeka писала, що українці рознесли Лободу через нову українську пісню



