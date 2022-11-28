Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після 24 лютого підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами і приїхала до свого рідного Ірпінь, де стояли російські війська. Наразі артистка збирає допомогу на відновлення рідного міста. Лобода має двох дітей - Євангеліна і Тільда. Зірка не зізнається, хто батько молодшої дочки, але ходить багато чуток, що її батько соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.
Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Світлана показала фото, де позувала у сукні поряд із старшою дочкою Євангеліною. Як можна помітити, у Лободи були округлий живіт. Очевидно, це архівне фото, коли Світлана виношувала Тільду.
Нагадаємо, Лобода залишилася без концертів у Литві, ставши персоною нон грата
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Україна без Донбасу та виходу до Чорного моря: американський експерт розповів, які наслідки могли б бути
Потап розповів про трагедію, українці не оцінили: "Мамкин гангстер повернувся в Україну?"
Путін зганьбився на зустрічі з "матерями" російських військових, кадри: їх усіх упізнали та назвали імена
"Залишилися недоумки": Філатов не стримав емоцій, відповідаючи на поради дніпрян
А ще Politeka повідомляла, що Лобода розтопила серця фанатів українською піснею.
Також Politeka писала, що українці рознесли Лободу через нову українську пісню