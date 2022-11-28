Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после 24 февраля поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и приехала в в свой родной Ирпень, где стояли российские войска. Теперь артистка собирает помощь на восстановление родного города. У Лободы есть двое детей - Евангелина и Тильда. Звезда не признается, кто отец младшей дочери, но ходит много слухов, что ее отец солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Светлана показала фото, где позировала в платье рядом со старшей дочерью Евангелиной. Как можно заметить, у Лободы были округлившийся живот. Видимо, это архивное фото, когда Светлана вынашивала Тильду.

Напомним, Лобода осталась без концертов в Литве, став персоной нон грата

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