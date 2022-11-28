Як пише Politeka.net , Камалія - ​​відома українська співачка, якою називаю найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як зустрілася із пакистанськими військовими.

"На кордоні Пакистану та Індії", - написала зірка під відео.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Як далеко ви вже заїхали. У такому разі, чекаємо від вас більше фото, і ми з вами трохи подорожчаємо", "Такі ж красиві та високі, як ваш чоловік! Бажаємо Пакистану миру та благополуччя", "Дуже доречно", "Красуня і розумничка наша Камалія!!!", "вже красиві воїни, статні хлопці! Приємно дивитися! Ви Камалія біля них дуже добре виглядаєте!!! Пам'ятаю з нами колись у медичному університеті навчалися також дуже красиві та розумні хлопці з Пакистану".

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