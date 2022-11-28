Самая богатая певица Украины Камалия показала, как встретилась с солдатами другой страны, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которой называю самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как встретилась с пакистанскими военными.

"На границе Пакистана и Индии", - написала звезда под видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как далеко вы уже заехали. В таком случае, ждем от вас больше фото, и мы с вами немного подорожаем", "Такие же красивые и высокие, как ваш мужчина! Желаем Пакистану мира и благополучия", "Очень уместно", "Красавица и умничка наша Камалия!!!", "уже красивые воины, статные ребята! Приятно смотреть! Вы Камалия возле них очень хорошо выглядите!!! Помню с нами когда-то в медицинском университете учились также очень красивые и умные ребята из Пакистана".

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