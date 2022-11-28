Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на российских и не только персонажей. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал остроумную пародию на диктатора Лукашенко.

Великий решил спародировать белорусского президента, который прячется за шторой от покушения на убийство. Сначала на видео комик стоит за шторой и разговаривает с голосом за кадром, он объясняет, что на него готовится покушение со стороны Украины, Польши, НАТО, но ни в коем случае от россии. Затем голос за кадром предлагает Лукашенко поесть, ведь он уже три дня сидит за шторой. На это диктатор предлагает ему самому сначала попробовать еду и начинает раздавать инструкцию, как правильно есть драники.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Великого, отмечая его удивительный талант к пародиям: "Ну как у вас так получается", "Как он это делает. Просто гениально", "Браво!", "Класс", "Боже! У нас невероятно талантливые люди! Спасибо за ваш гениальный талант! Вы супер", "Драник, пиццу и девицу берут руками", "Лучший! Великий нас не устанет смешить и поднимать настроение никогда. Спасибо тебе", "Как Вы классно его пародируете", "Юра, то как всегда, 5! Спасибо", "Такой смешной", "С самого утра настроение подняли, спасибо, Вы невероятный, талантище".

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