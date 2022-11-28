Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото та розповіла про незвичайний досвід зйомок у Фінляндії.

Як виявилося, команду українських телевізійників та зірок покликали зняти цілий випуск про Україну у Фінляндії. Звичайно ж, вони погодилися. За словами Каті, вже цієї неділі, 27 листопада, українці зможу побачити цей випуск на українському телебаченні. На фото, які показала телеведуча, можна побачити, хто зі знаменитостей брав участь у цих зйомках.

У підписі до публікації Осадча напсіала: "Ми маємо боротися на всіх фронтах! Про нас не повинні забувати! Коли популярне шоу Фінляндії запрошує зробити цілий випуск свого шоу повністю українським, від такої підтримки фінських колег навертаються на очі сльози. Фіни нас підтримують усім серцем. Сьогодні на @tet_tv ви зможете побачити те, що ми зняли в Тампере, саме такий епізод побачать і у Фінляндії.Я дуже вдячна нашій професійній команді @1plus1_ua @zavaduk. (Такий збіг.) Включайте @tet_tv о 21:00. Будемо плакати і сміятися разом. Дуже сподіваюся, що будемо цього вечора зі світлом".

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