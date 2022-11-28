Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Саліванчук розповіла, куди їй знадобилося відлучитись, що довелося залишити на півдня хворих дітей.

"Зйомка закінчена, свій кайф я отримала - неймовірний. Хочеться, щоб зйомки були щодня. Бо кожна людина повинна працювати за професією. І зараз, коли я півдня не бачила своїх хворих дітей, я йду купити їм невеликий сюрприз, і швидко до ним", - сказала Ганна.

"Це просто перемога. Я вже 40 хвилин їжджу всім Києвом, щоб купити те, що мені замовив Гліб і скрізь немає світла. І я нічого не купила. Це вже п'яте місце", - продовжила зірка, скаржачись на свої успіхи в організації сюрпризу. .

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