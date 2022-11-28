Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка також є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка прославилася у 2007 році, коли прийшла на першу "Фабрику зірок". Зірка має чоловіка, з яким Оля вже 21 рік разом. Пара також виховує сина Нестора. Оля досі не показувала свого чоловіка і лише недавно показала спільну фотосесію з коханим. До цього активно ходили чутки, що Цибульська полягає у стосунках із Михайлом Хомою і нібито на нього схожий Нестор.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де часто радує українців, знімаючи кумедні пародії. Також артистка ділиться своєю творчістю, але не забуває і про особисті кадри.

А цього разу Цибульська опублікувала спільне селфі, де позувала разом із чоловіком та сином Нестором. Усі троє посміхалися, приміряючи нову білу шапку, яку купили.

Ольга Цибульська

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