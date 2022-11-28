Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка також є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка прославилася у 2007 році, коли прийшла на першу "Фабрику зірок". Зірка має чоловіка, з яким Оля вже 21 рік разом. Пара також виховує сина Нестора. Оля досі не показувала свого чоловіка і лише недавно показала спільну фотосесію з коханим. До цього активно ходили чутки, що Цибульська полягає у стосунках із Михайлом Хомою і нібито на нього схожий Нестор.
Не забуває Оля і про Інстаграм, де часто радує українців, знімаючи кумедні пародії. Також артистка ділиться своєю творчістю, але не забуває і про особисті кадри.
А цього разу Цибульська опублікувала спільне селфі, де позувала разом із чоловіком та сином Нестором. Усі троє посміхалися, приміряючи нову білу шапку, яку купили.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Україна без Донбасу та виходу до Чорного моря: американський експерт розповів, які наслідки могли б бути
Життя новонародженого Сергійка обірвала російська ракета: малюка провели в останню путь
Російська опозиція вирішила заробити на горі українців: "Оцініть рівень цинізму"
Леся Нікітюк вразила українців новим хітом: "Кайфую від цього голосу"
Нагадаємо, біда трапилася із сином куми Дзідзьо Цибульської, зірка поділилася
А ще Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська розповіла секрет, як знайомитись із чоловіками
Також Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська показала, як виглядала 15 років тому.