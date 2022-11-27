Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Цибульская решила повеселила новым видео, где рассказала украинкам, как познакомиться с мужчиной.

"Напишите, сработало ли", - написала Оля, обращаясь к фанаткам.

Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Гениально. Но мне это уже не пригодится( Подругам посоветую", "Прикольно))) но думаю что мой муж будет против)) почитаю за других", "Оля, Вы невероятная. Сплошь позитивная женщина", "Прекрасная идея", "Потрясающе", "завтра напишу как все прошло", "Просто супер", "Знаешь я не девушка, но не сработало".

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская подбодрила украинцев "новогодней" песенкой, видео

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская приревновала своего мужа и насмешила кадрами

Также Politeka писала, что Цибульская поделилась воспоминаниями о первых днях войны: родители в оккупации, а брат с беременной женой в подвале



