Подружка співачки Насті Каменських Ганна Андрійчук вразила краєвидом на кадрах, які опублікувала у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Андрійчук – відома українська модельєрка та подруга Насті Каменських. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала відео, де позувала до міні.

"Не можу повірити, що вже через пару днів я стану на рік мудрішим.

Перед Днем народження завжди починаєш аналізувати своє життя, переглядати фото та відео щасливих моментів (зараз довелося дуже довго гортати свій альбом у телефоні, щоб знайти ті самі моменти), занурюватись у себе «що нового ти досяг за цей рік», але цей рік просто розмазав ганчіркою про шкільну дошку з історії", - написала Дорофєєва.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Це правда ... цей рік як один довгий день жаху .... Господи, допоможи нам це пережити", "Як би там не було, ти щорічно стаєш ще красивіше, як на мене", "Прекрасна".

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