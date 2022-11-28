Як пише Politeka.net , Ганна Андрійчук – відома українська модельєрка та подруга Насті Каменських. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка опублікувала відео, де позувала до міні.
"Не можу повірити, що вже через пару днів я стану на рік мудрішим.
Перед Днем народження завжди починаєш аналізувати своє життя, переглядати фото та відео щасливих моментів (зараз довелося дуже довго гортати свій альбом у телефоні, щоб знайти ті самі моменти), занурюватись у себе «що нового ти досяг за цей рік», але цей рік просто розмазав ганчіркою про шкільну дошку з історії", - написала Дорофєєва.
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Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Це правда ... цей рік як один довгий день жаху .... Господи, допоможи нам це пережити", "Як би там не було, ти щорічно стаєш ще красивіше, як на мене", "Прекрасна".
Нагадаємо, подружка Каменських у міні вразила українців.
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