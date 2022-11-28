Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук - известная украинская модельерка и подруга Насти Каменских. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала видео, где позировала в мини.

"Не могу поверить, что уже через пару дней я стану на год мудрее.

Перед Днем рождения всегда начинаешь анализировать свою жизнь, просматривать фото и видео счастливых моментов (сейчас пришлось очень долго листать свой альбом в телефоне, чтобы найти те же моменты), погружаться в себя «что нового ты достиг за этот год», но этот год просто размазал тряпкой о школьную доску по истории", - написала Дорофеева.

Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Это правда...этот год как один длинный день ужаса..Господи, помоги нам это пережить", "Как бы то ни было, ты ежегодно становишься еще красивее, как по мне", "Прекрасная".

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