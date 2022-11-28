Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має дві дитини - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і пішла стопами мами, ставши солісткою панк-рок гурту. А цього року Маша закінчила навчання у школі та після цього вступила на навчання до Лондона. А нещодавно дочка Полякової розповіла, через що може покинути навчання в Англії.

"Знаєте, у мене є така ось проблема, бачите моє обличчя. Я не знаю, що з ним сталося тут у Лондоні. Я використала весь свій догляд, який у мене був, воно у мене було майже ідеальне, там може десь десь. вискочив один прищ. Але тут дуже жорстка така вода і моє обличчя, як ви бачите, померло. Я зараз закупилася на величезну суму косметики. Якщо вона мені не допоможе, я просто зголюся, просто поїду звідси", - розповіла донька Полякова у сторіс.

А тепер Маша приїхала до мами на виступ у Грузії. Там Оля Полякова бере участь у грузинських "Танцях зі зірками". Очевидно, дочка вирішила підтримати зіркову маму.

"Марусю, як тобі грузинські танцюристи?", - Запитала Оля.

"Це дуже гарно", - відповіла Маша.

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