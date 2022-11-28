Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть два ребенка - 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Старшая дочь уже выросла настоящей красоткой и пошла по стопам мамы, став солисткой панк-рок группы. А в этом году Маша закончила учебу в школе и после этого поступила на учебу в Лондон. А недавно дочь Поляковой рассказала, из-за чего может бросить учебу в Англии.

"Знаете, у меня есть такая вот проблема, видите мое лицо. Я не знаю, что с ним произошло тут в Лондоне. Я использовала весь свой уход, который у меня был, оно у меня было почти идеальное, там может ну где-то выскочил один прыщ. Но тут очень жесткая такая вода и мое лицо, как вы видите, умерло. Я сейчас закупилась на огромную сумму косметики. Если она мне не поможет, я просто сбреюсь, просто уеду отсюда", - рассказала дочь Поляковой в сторис.

А теперь Маша приехала к маме на выступление в Грузии. Там Оля Полякова участвует в грузинских "Танцях з зірками". Видимо, дочь решила поддержать звездную маму.

"Марусь, как тебе грузинские танцоры?", - спросила Оля.

"Это очень красиво", - ответила Маша.

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