Співачка-початківець і телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала перевтіленням, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка після повномасштабного вторгнення почала активно будувати кар'єру співачки. І зірці вже вдалося випустити кілька хітів, що зібрали мільйони переглядів на відеохостингу Ютуб. Також зірка активно займається волонтерством, але й не забуває і про блог в Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Леся показала, як наважилася пофарбувати волосся. Зірка зробила селфі, позуючи в салоні краси.

"Поки що є світло", - написала Нікітюк.

Після цього Нікітюк показала свого пса Рафіка.

"Рафе, контролює всі процеси в моєму житті", - написала Леся на другому сторіс.

До цього Нікітюк похвалилася фото на тлі снігу.

"Запитайте скільки випало снігу у Хмельницькому? Не знаю, то я в будинку сфоткалася", - написала Нікітюк.

Нагадаємо, Нікітюк показала приклад, що продовжує робити незважаючи на відсутність світла

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