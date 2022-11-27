Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка після повномасштабного вторгнення почала активно будувати кар'єру співачки. І зірці вже вдалося випустити кілька хітів, що зібрали мільйони переглядів на відеохостингу Ютуб. Також зірка активно займається волонтерством, але й не забуває і про блог в Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Леся показала, як наважилася пофарбувати волосся. Зірка зробила селфі, позуючи в салоні краси.
"Поки що є світло", - написала Нікітюк.
Після цього Нікітюк показала свого пса Рафіка.
"Рафе, контролює всі процеси в моєму житті", - написала Леся на другому сторіс.
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До цього Нікітюк похвалилася фото на тлі снігу.
"Запитайте скільки випало снігу у Хмельницькому? Не знаю, то я в будинку сфоткалася", - написала Нікітюк.
Нагадаємо, Нікітюк показала приклад, що продовжує робити незважаючи на відсутність світла
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк наважилася ризикнути, здивувавши сміливістю
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила українців новим хітом