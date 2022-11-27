Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая после 24 февраля начала активно делать карьеру певицы. Звезда также активно занимается волонтерством и организовывала Прихисток для людей, которые бежали от войны из зоны боевых действий. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Леся показала, как решила рискнуть. Как можно заметить, Никитюк зашла в лифт со своим псом Рафиком. Звезда не побоялась возможного отключения света, из-за которого может лифт остановиться и Леся тогда окажется в ловушке.
"Я в лифте. Если не будет следующей сторис, звоните в ДТЭК", - написала Никитюк в своем сторис.
Но все же Лесе повезло и ей удалось выйти из лифта сразу после поездки.
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"Забыла выложить, гуляли быстро, снег метет", - написала на втором сторис Леся, подтверждая, что с ней все хорошо.
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