Телеведущая Леся Никитюк показала, на какой риск решилась пойти, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая после 24 февраля начала активно делать карьеру певицы. Звезда также активно занимается волонтерством и организовывала Прихисток для людей, которые бежали от войны из зоны боевых действий. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Леся показала, как решила рискнуть. Как можно заметить, Никитюк зашла в лифт со своим псом Рафиком. Звезда не побоялась возможного отключения света, из-за которого может лифт остановиться и Леся тогда окажется в ловушке.

"Я в лифте. Если не будет следующей сторис, звоните в ДТЭК", - написала Никитюк в своем сторис.

Но все же Лесе повезло и ей удалось выйти из лифта сразу после поездки.

"Забыла выложить, гуляли быстро, снег метет", - написала на втором сторис Леся, подтверждая, что с ней все хорошо.

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