Начинающая певица и телеведущая Леся Никитюк заинтриговала перевоплощением, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая после полномасштабного вторжения начала активно строить карьеру певицы. И звезде уже удалось выпустить несколько хитов, которые собрали миллионы просмотров на видеохостинге Ютуб. Также звезда активно занимается волонтерством, но и не забывает и о блоге в Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Леся показала, как решилась покрасить волосы. Звезда сделала селфи, позируя в салоне красоты.

"Пока есть свет", - написала Никитюк.

После этого Никитюк показала своего пса Рафика.

"Раф, контролирует все процессы в моей жизни", - написала Леся на втором сторис.

До этого Никитюк похвасталась фото на фоне снега.

"Спросите сколько выпало снега в Хмельницком? Не знаю, так я в доме сфоткалась", - написала Никитюк.

Напомним, Никитюк показала пример, что продолжает делать несмотря на отсутствие света

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