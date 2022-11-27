Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая после полномасштабного вторжения начала активно строить карьеру певицы. И звезде уже удалось выпустить несколько хитов, которые собрали миллионы просмотров на видеохостинге Ютуб. Также звезда активно занимается волонтерством, но и не забывает и о блоге в Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Леся показала, как решилась покрасить волосы. Звезда сделала селфи, позируя в салоне красоты.
"Пока есть свет", - написала Никитюк.
После этого Никитюк показала своего пса Рафика.
"Раф, контролирует все процессы в моей жизни", - написала Леся на втором сторис.
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До этого Никитюк похвасталась фото на фоне снега.
"Спросите сколько выпало снега в Хмельницком? Не знаю, так я в доме сфоткалась", - написала Никитюк.
Напомним, Никитюк показала пример, что продолжает делать несмотря на отсутствие света
Также Politeka сообщала, что Никитюк решилась рискнуть, удивив смелостью
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк впечатлила украинцев новым хитом