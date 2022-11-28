Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео із залаштунків зйомок за кордоном.

Як виявилось, Надя стала учасницею фінського шоу "Пісня мого життя" разом з іншими українськими знаменитостями. За словами артистки, один із випусків цього проекту був присвячений Україні та війні в нашій країні, а фіни висловили таким чином свою неймовірну підтримку. На відео можна заглянути, що відбувалося у закулісних зйомках цього шоу.

А у підписі до публікації Дорофєєва написала: "Пісня мого життя". Якби вам треба було обрати, яка б це була пісня? Нещодавно я була у Гельсінкі, де знялася у найпопулярнішому шоу країни. Не думала, що воно мене зможе так зачепити. А все тому, що всі історії справжні та прожиті. Пісня, що є особливою для мене, ви почуєте вже сьогодні у спеціальному епізоді фінського шоу Song of my life на підтримку України".

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