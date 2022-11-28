Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась нескромными кадрами из новой фотосессии.

Судя по кадрам, эту фотосессию Мишель подготовила к выпуску украиноязычного альбома, а также спросила у поклонников их мнение по поводу новых песен. Перед камерой звезда пояивлась в соблазнительных белых чулках и бежевом платье со шлейфом и узким корсетом. Этот наряд подчеркнул хрупкую фигуру и длинные ноги певицы. Ее волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице легкий элегантный макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "В подписи к публикации Андраде написала: "Неприховане". Я очень благодарна за поддержку и рада, что многим людям откликнулись эти истории. Уже появилась песня, которую вы слушаете на повторе?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фотографии артистки, засыпая ее комплиментами: "Красота!", "Вау-вау", "Весь альбом классный", "Шикарная", "Вы очень красивая", "Как красиво", "Все три на повторе", "Слова излишни просто, волшебная принцесса", "Наша любимая Мишель. Какая ты классная", "Красотка".

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