Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк показала, як змінила імідж, поділившись фото до і після.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому випустила свою пісню "Ями", але розчарувалася результатом. А після повномасштабного вторгнення зірка вирішила спробувати знову, але цього разу у співачки-початківця вийшло краще, адже її хіти починали заходити в тренди Ютуба. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А напередодні Леся наважилася пофарбувати волосся. Зірка після процедури похвалилася, який колір цього разу собі зробила.

"А ось і результат. Вже понад 10 років Михайло фарбує моє волосся", - зізналася Нікітюк.

"Заради таких приємних моментів я люблю свою роботу. Коли приходять такі друзі в гості, ти можеш не лише зробити фарбування, а й пограти у гру", - написав фахівець у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже хороша робота", "Яка Леся цаца", "Ну яка краса. Мишко робить чудеса", "Шикарний колір".

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