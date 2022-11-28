Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому випустила свою пісню "Ями", але розчарувалася результатом. А після повномасштабного вторгнення зірка вирішила спробувати знову, але цього разу у співачки-початківця вийшло краще, адже її хіти починали заходити в тренди Ютуба. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А напередодні Леся наважилася пофарбувати волосся. Зірка після процедури похвалилася, який колір цього разу собі зробила.
"А ось і результат. Вже понад 10 років Михайло фарбує моє волосся", - зізналася Нікітюк.
"Заради таких приємних моментів я люблю свою роботу. Коли приходять такі друзі в гості, ти можеш не лише зробити фарбування, а й пограти у гру", - написав фахівець у публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дуже хороша робота", "Яка Леся цаца", "Ну яка краса. Мишко робить чудеса", "Шикарний колір".
Нагадаємо, Нікітюк зважилася на експеримент із зовнішністю, заінтригувавши українців
А ще Politeka писала, що Нікітюк наважилася ризикнути, здивувавши сміливістю
Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк вразила українців новим хітом .