Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, как сменила имидж, поделившись фото до и после.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда еще несколько лет назад выпустила свою песню "Ямы", но разочаровалась результатом. А после полномасштабного вторжения звезда решила попробовать снова, но в этот раз у начинающей певицы получилось лучше, ведь ее хиты начинали заходить в тренды Ютуба. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А накануне Леся решилась покрасить волосы. Звезда после процедуры похвасталась, какой цвет в этот раз себе сделала.

"А вот и результат. Уже более 10 лет Михаил красит мои волосы", - призналась Никитюк.

"Ради таких приятных моментов я люблю свою работу. Когда приходят такие друзья в гости, ты можешь не только сделать покраску, но и поиграть в игру", - написал специалист в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень хорошая работа", "Какая Леся цаца", "Ну какая красота. Миша делает чудеса", "Шикарный цвет".

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