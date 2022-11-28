Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк розповіла, чому бере продукти в борг, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка також розвиває свою кар'єру співачки. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Нікітюк показала, як прийшла в магазинчик із булочками. На кадрах можна побачити пса співачки Рафіка, який стояв на задніх лапках.

"Так щоранку", - написала Леся.

"Ми щоранку заходимо до дівчаток. Тут немає світла, як і у нас, але є печиво", - сказала зірка і показала, як Рафік витанцьовує, щоб випросити собі смакоту.

"А в пекарні щоранку мені дають круасан на список, тому що термінал не працює, а готівки у мене немає. Я сподіваюся, той список загубиться", - сказала Леся, швидше за все, жартуючи над ситуацією.

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