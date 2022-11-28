Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая также развивает свою карьеру певицы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Никитюк показала, как пришла в магазинчик с булочками. На кадрах можно увидеть пса певицы Рафика, который стоял на задних лапках.
"Так каждое утро", - написала Леся.
"Мы каждое утро заходим к девочкам. Тут нет света как и у нас, но есть печенье", - сказала звезда и показала, как Рафик вытанцовывает, чтобы выпросить себе вкусняшку.
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"А в пекарне каждое утро мне дают круассан на список, потому что терминал не работает, а налички у меня нет. Я надеюсь, тот список потеряется", - сказала Леся, скорее всего, подшучивая над ситуацией.
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