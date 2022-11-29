Актриса Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, як виглядає зранку, поділившись селфі з ванної кімнати.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Артистка обожнює спорт і показує свої успіхи. Катя не тільки сама вчиться, а й навчає всіх бажаючих, допомагаючи опанувати шпагат. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Нікітіна показала, як виглядає зранку. Зірка стояла перед дзеркалом, прикриваючись одним рушником.

"А що по втомлених очах? Доброго ранку. Хочу додому", - написала Катя на новому сторісі у своєму блозі.

А після цього зірка показала кумедну емоцію свого обличчя, яку вдалося впіймати під час благодійного футбольного матчу, в якому Нікітіна вирішила взяти участь.

"Моє обличчя колись намагаєшся чхнути з відкритими очима", - написала зірка жартома, щоб розвеселити українців.

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