Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Артистка обожает спорт и постоянно показывает свои успехи. Катя не только сама учится, но и учит всех желающих, помогая овладеть шпагатом. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Никитина показала, как выглядит с утра. Звезда стояла перед зеркалом, прикрываясь одним полотенцем.
"А что по уставшим глазам? Доброе утро. Хочу домой", - написала Катя на новом сторис в своем блоге.
А после этого звезда показала забавную эмоцию своего лица, которую удалось словить во время благотворительного футбольного матча, в котором Никитина решила принять участие.
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"Мое лицо когда пытаешься чихнуть с открытыми глазами", - написала звезда шутя, чтобы развеселить украинцев.
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