Актриса Катя Никитина из "Женского квартала" показала, как выглядит с утра, поделившись селфи из ванной комнаты.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Артистка обожает спорт и постоянно показывает свои успехи. Катя не только сама учится, но и учит всех желающих, помогая овладеть шпагатом. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Никитина показала, как выглядит с утра. Звезда стояла перед зеркалом, прикрываясь одним полотенцем.

"А что по уставшим глазам? Доброе утро. Хочу домой", - написала Катя на новом сторис в своем блоге.

А после этого звезда показала забавную эмоцию своего лица, которую удалось словить во время благотворительного футбольного матча, в котором Никитина решила принять участие.

"Мое лицо когда пытаешься чихнуть с открытыми глазами", - написала звезда шутя, чтобы развеселить украинцев.

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