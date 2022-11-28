Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружений з актрисою Сніжаною, з яким познайомився в театрі. У пари є троє дітей – Єлисей та Веселина, а також син Артур, який у Сніжани з'явився від минулих стосунків, але він носить прізвище Бабкіна.

Зоряне подружжя після початку повномасштабного вторгнення поїхало до Європи, через що сімейство піддалося критиці. Але Сніжана зазначила, що Бабкін мав право залишити Україну, оскільки має трьох неповнолітніх дітей. Також Сергій переніс кілька операцій на очах і ризикує залишитися сліпим під час навантажень, через що його дружина відмовила від вступу до ЗСУ.

Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Бабкіна вирішила похвалитися своїми кулінарними талантами.

"А ще в мене сьогодні плов і борщ. Дуже тішуся собі", - написала Сніжана у своєму блозі.

Нагадаємо, Бабкін вперше за 8 місяців засвітився в Україні, встигнувши дати концерт прямо на вулиці.

А ще Politeka повідомляла, що Потап зненацька відреагував на повернення Сергія Бабкіна в Україну .

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна прозвітувала, скільки грошей вони з Сергієм зібрали.



