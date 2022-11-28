Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женат на актрисе Снежане, с который познакомился в театре. У пары есть трое детей - Елисей и Веселина, а также сын Артур, который у Снежаны появился от прошлых отношений, но он носит фамилию Бабкина.

Звездная чета после начала полномасштабного вторжения уехала в Европу, из-за чего семейство подверглось критике. Но Снежана отметила, что Бабкин имел право покинуть Украину, так как у него есть трое несовершеннолетних детей. Также Сергей перенес несколько операций на глазах и рискует остаться слепым при нагрузках, из-за чего его жена отговорила от вступления в ВСУ.

Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Бабкина решила похвастаться своими кулинарными талантами.

"А еще у меня сегодня плов и борщ. Очень радуюсь себе", - написала Снежана в своем блоге.

Напомним, Бабкин впервые за 8 месяцев засветился в Украине, успев дать концерт прямо на улице

А еще Politeka сообщала, что Потап неожиданно отреагировал на возвращение Сергея Бабкина в Украину

Также Politeka писала, что Снежана Бабкина отчиталась, сколько денег они с Сергеем собрали



