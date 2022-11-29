Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, який пішов боронити Україну від окупаційних російських військ, показала доньку Аріану від зіркового чоловіка.

Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен і пілот, який кілька років тому став головним героєм "Холостяк". На проекті перемогла гімнастка Даша Ульянова, але парі не вдалося збудувати стосунки.

Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, української моделі, яка стала першим в історії ангелом Victoria's Secret українського походження. У пари народилася дочка Аріана.

Вже шостого квітня стало відомо, що Макс Михайлюк повернувся із США в Україну та пішов на фронт захищати свою батьківщину від російських окупаційних військ. Цікаво, що бізнесмен не став пілотом, яким він є, а служить у десантно-штурмових військах.

А на нових сторіс в Інстаграм Даша показала донька Аріна.

"Цей погляд, я не можу", - підписала кадри Хлистун у своєму блозі.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, як її засікли з вагітністю.

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