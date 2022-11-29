Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен і пілот, який кілька років тому став головним героєм "Холостяк". На проекті перемогла гімнастка Даша Ульянова, але парі не вдалося збудувати стосунки.
Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, української моделі, яка стала першим в історії ангелом Victoria's Secret українського походження. У пари народилася дочка Аріана.
Вже шостого квітня стало відомо, що Макс Михайлюк повернувся із США в Україну та пішов на фронт захищати свою батьківщину від російських окупаційних військ. Цікаво, що бізнесмен не став пілотом, яким він є, а служить у десантно-штурмових військах.
А на нових сторіс в Інстаграм Даша показала донька Аріна.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Ми вимагаємо виведення військ з України": матері в росії почали бунтувати проти війни
Контрнаступ ЗСУ: названо можливі терміни, коли чекати хороших новин із Запорожчини
В росії палає ТЦ: стовп диму видно здалеку, у місті пробки
Булітко з "Дизель шоу" вразила виглядом у новому патріотичному образі: "Вирішила підтримувати..."
"Цей погляд, я не можу", - підписала кадри Хлистун у своєму блозі.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, як її засікли з вагітністю.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка Хлистун у міні-сукні розкорячилася у Венеції та нарвалася на критику
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка у сукні з розрізом від стегна не залишила чоловікам шансів