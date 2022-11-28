Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Надя заявила про розлучення із чоловіком Володимиром Дантесом, з яким була у стосунках понад 10 років.

Майже одразу ж Дорофєєву засікли на відпочинку з другом родини Михайлом Кацуріним, який теж розлучився із дружиною Дашею. Надя вирішила не приховувати та розповіла, що тепер зустрічається з Кацуріним. Володимир теж не втрачав часу і почав стосунки з Дашею.

Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Надя опублікувала кадри у сторіс, де показувала зачіску з хвостиком, але спереду.

"Ну я вважаю, що це топ-зачіска. Що думаєте?", - сказала Дорофєєва, звертаючись до фанів.

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася, як переживає тривала відсутність світла та води

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва показала несподівані кадри із залаштунків закордонних зйомок .

Також Politeka писала, що Дорофєєва без вдавання та пафосу показала, яка вона перед зйомками шоу "Голос"



