Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Надя заявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, с которым была в отношениях более 10 лет.

Почти сразу же Дорофееву засекли на отдыхе с другом семьи Мишей Кацуриным, который тоже развелся с женой Дашей. Надя решила не скрывать и рассказала, что теперь встречается с Кацуриным. Владимир тоже не стал терять времени и начал отношения с Дашей.

Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Надя опубликовала кадры в сторис, где показывала прическу с хвостиком, но спереди.

"Ну я считаю, что это топ-прическа. Что думаете?", - сказала Дорофеева, обращаясь к фанатам.

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