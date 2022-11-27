Популярная певица, известная артистка и одна из членов жюри песенного шоу «Голос» Надя Дорофеева часто привлекает внимание к себе. Артистка после сложной темы развода с Дантесом и новых отношений с другом Мишей Кацуриным привыкла к спорным словам в свой адрес.

Тем не менее, Дорофеева остается собой, занимается сольной карьерой и показывает простые кадры с коллегами. Сейчас Надя готовится к выходу новых композиций, активно тренирует новые танцевальные связки и не забывает делиться короткими отрывками из будущих песен перед выходом.

В Инстаграм Наде удалось привлечь внимание счастливыми фото без притворства с подругой и коллегами.

«Жду на результаты голосования» - напомнила Надя о своем участии в шоу «Голос.

Ранее Надежда Дорофеева предстала перед поклонниками в красивом элегантном платье белого цвета.

Аккуратное декольте, копна роскошных локонов, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали кукольный образ Нади особенно притягательным. Также она показала, что настроение украинцев ничем не испортить, потому счастливо улыбается на фото.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.