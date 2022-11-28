Исполнительница Надя Дорофеева поделилась с украинцами, как переживает блекаут, вызванный ракетными ударами по критической инфраструктуре Украины. Об этом она сообщила в эфире Единых новостей.



Артистка призналась, что ей нравится реакция украинцев на турдности из-за отсутствия света и воды.

"Я в шоке от наших людей, это первое, что хочется говорить все это время. То, как люди реагируют – они улыбаются, поддерживают друг друга – я чувствую то же самое", — рассказала Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева также рассказала о том, что до сих пор у нее нет горячей воды, поэтому элементарно нормально принять душ возможности нет. Впрочем, старается не жаловаться и держаться в хорошем настроении.

"У меня до сих пор нет горячей воды, поэтому в душ я не хожу. Я, как все украинцы сейчас, и не жалуюсь из-за этого. Я воспринимаю это с юмором. Да, я как-то это делаю, но чтобы нормально сходить в душ, такого не было.Также сложно было, когда исчезла связь, потому что хотелось написать всем своим близким, сказать, что у меня все хорошо и спросить, как они", - рассказала она.

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