Як повідомляє Politeka.net, дочка відомого композитора та продюсера Костянтина Меладзе – Лія – зробила відверте визнання. Виявилося, що дівчина після початку повномасштабної війни вирушила до Америки, де зіткнулася із тривожно-депресивним розладом. Докладніше про це вона розповіла в Інстаграм-Сторіз.
Лія зазначає, що навіть перебуваючи у безпеці, можна почуватися погано. Пов'язано це і з тим, що юна вокалістка переживає за Батьківщину, охоплену війною.
"Мені тяжко через те, що в мене вдома війна, мені тяжко, тому що я виходжу з тривожно-депресивного розладу. Мені тяжко, тому що це все випало під час моїх 18 років, коли я маю працювати, вчитися і вибудовувати своє життя. І так, я відчуваю напругу, тому що я людина молода, ще не дуже розумна", — пояснила дочка Костянтина Меладзе.
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Дочка Костянтина Меладзе додала, що не планує залишатися в США назавжди, оскільки дуже любить Україну і сподівається якнайшвидше повернутися додому.
"Я люблю свою країну та своїх людей, і скоро хочу повернутися, хочу допомагати, хочу бути корисною, хочу бути разом", - зазначила Лія.
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