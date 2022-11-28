Даша Кацуріна має бізнес в Україні, тому вона часто приїжджає на Батьківщину з робочих питань.

Як повідомляє Politeka.net, модельєр та ресторатор Даша Кацуріна зараз з дітьми живе в Польщі, але на вихідні приїхала в Україну. Тут вона провела весь свій вільний час зі своїм коханим співаком Володимиром Дантесом. У своїх «Інстаграм-Сториз» вона показала, куди вони пішли і що разом робили.

Даша Кацуріна має бізнес в Україні, тому вона часто приїжджає на Батьківщину з робочих питань. Цього разу дівчина приїхала до Львова, де зустрілася із Володимиром Дантесом. Звідти артист повіз Кацуріну до Києва.

З Дантесом вона мала романтичний обід, після чого Даша Кацуріна зізналася, що зараз щаслива і залишила кілька смайликів наприкінці. Варто зазначити, що вона не тільки побувала з коханим, а й відвідала улюблені місця, по яких теж дуже скучила.

Варто зазначити, що зараз Даша Кацуріна полягає у відносинах з Dantes, а її колишній чоловік Михайло Кацурін зараз перебуває у стосунках з Надією Дорофєєвою. За словами Даші Кацуріної, співак спочатку її підтримував під час розлучення з чоловіком, а потім між ними почалися особисті стосунки.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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