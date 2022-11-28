У Даши Кацуриной есть бизнес в Украине, поэтому она часто приезжает на Родину по рабочим вопросам.

Как сообщает Politeka.net, модельер и ресторатор Даша Кацурина сейчас с детьми живет в Польше, но на выходные приехала в Украину. Здесь она провела все свое свободное время со своим любимым - певцом Владимиром Дантесом. В своих Инстаграм-Сториз она показала, куда они пошли и что вместе делали.

У Даши Кацуриной есть бизнес в Украине, поэтому она часто приезжает на Родину по рабочим вопросам. В этот раз деушка приехала во Львов, где встретилась с Владимиром Дантесом. Оттуда артист повез Кацурину в Киев.

С Дантесом у нее был романтический обед, после чего Даша Кацурина призналась, что сейчас счастлива и оставила несколько смайликов в конце. Стоит отметить, что она не только побывала с любимым, но и посетила любимые места в Киеве, по которым тоже очень соскучилась.

Стоит отметить, что сейчас Даша Кацурина состоит в отношениях с Dantes, а ее бывший муж Миша Кацурин сейчас находится в отношениях с Надей Дорофеевой. По словам Даши Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.