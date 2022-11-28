Как сообщает Politeka.net, модельер и ресторатор Даша Кацурина сейчас с детьми живет в Польше, но на выходные приехала в Украину. Здесь она провела все свое свободное время со своим любимым - певцом Владимиром Дантесом. В своих Инстаграм-Сториз она показала, куда они пошли и что вместе делали.
У Даши Кацуриной есть бизнес в Украине, поэтому она часто приезжает на Родину по рабочим вопросам. В этот раз деушка приехала во Львов, где встретилась с Владимиром Дантесом. Оттуда артист повез Кацурину в Киев.
С Дантесом у нее был романтический обед, после чего Даша Кацурина призналась, что сейчас счастлива и оставила несколько смайликов в конце. Стоит отметить, что она не только побывала с любимым, но и посетила любимые места в Киеве, по которым тоже очень соскучилась.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Комендантский час изменили, но не для всех: кого коснется новое решение
Катя Осадчая рассказала о трагедии и обратилась к украинцам за помощью: "Этой боли нет границ"
Тело мужчины нашли на месте взрыва под Киевом: фото и детали новой трагедии
Беда произошла с украинцами в Польше, десятки пострадавших: появились подробности ЧП
Стоит отметить, что сейчас Даша Кацурина состоит в отношениях с Dantes, а ее бывший муж Миша Кацурин сейчас находится в отношениях с Надей Дорофеевой. По словам Даши Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.
Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.
Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.