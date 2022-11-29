Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Пара дружила з рестораторами Дашею та Михайлом Кацуріними. А нещодавно пари вирішили розлучитися, після чого Мишко пішов до Нади, а Володимир почав стосунки з Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Даша показала, як проводила час із Дантесом, коли він приїхав до неї до Варшави.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Тримайся, бажаю вам з Вовою щастя, думаю він гідніше", "Хороша гарна чуйна Даша, хочу адресувати Вам фразу, яку любила мені маленькою повторювати моя Ма: ти диво в пір'ї, і просто диво)", "Даш, ти навіть коли заплакана, ну дуже красива", "Даси, як я вдячна за завжди справжній контент! За справжність і щирість життя, яким би воно не було! Дякую!".

Нагадаємо, Кацуріна повернулася з Польщі та похвалилася романтичним побаченням з Дантесом.

А ще Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як його обслуговують у ресторані нової коханої

Також Politeka повідомляла, що діти нового бойфренда Дорофєєвої відпустили маму до Києва під відповідальність Дантеса, зірка відреагувала



