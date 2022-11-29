Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Пара дружила с рестораторами Дашей и Мишей Кацуриными. А недавно пары решили развестись, после чего Миша ушел к Наде, а Владимир начал отношения с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Даша показала, как проводила время с Дантесом, когда он приехал к ней в Варшаву.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Держись, желаю вам с Вовой счастья, думаю он достойнее", "Хорошая красивая чуткая Даша, хочу адресовать Вам фразу, которую любила мне маленькой повторять моя Ма: ты чудо в перьях, и просто чудо)", "Даш, ты даже когда заплаканная, ну очень красивая", "Дашь, как я благодарна за всегда настоящий контент! За подлинность и искренность жизни, какой бы она ни была! Спасибо!".

Напомним, Кацурина вернулась из Польши и похвасталась романтическим свиданием с Дантесом

А еще Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес показал, как его обслуживают в ресторане новой возлюбленной

Также Politeka сообщала, что дети нового бойфренда Дорофеевой отпустили маму в Киев под ответственность Дантеса, звезда отреагировал



